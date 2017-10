Wer gerne vegan und vegetarisch isst oder es einmal testen möchte, der sollte bei Shari´s Kitchen vorbeischauen. Das kleine und gemütliche Restaurant ist mit Holzmöbeln und Sitzkissen ausgestattet und hat eine gelungene Auswahl an leckeren Gerichten. Ob ausgiebiges Frühstück mit Croissant, Panini oder Rührei oder herzhafter Mittagstisch mit Suppe, Salat, Pasta oder Gemüse - Shari bietet ausgefallene, kreative und fleischlose Küche an. Das Kartoffelsüppchen mit geräuchertem Lachs gibt es für 6,50 Euro; Ofenkürbis mit Feta, Hummus, roter Bete und Gurkensalat kostet 8,50 Euro. Beliebt ist auch der Lachsburger mit Kartoffelrösti und Spiegelei für 9 Euro. Apfel-, Orangen- und Möhrensaft werden für drei Euro frischgepresst, die Smoothies gibt es in fünf Variationen für je 4,50 Euro und sind auch alle selber gemacht. Spinat, Ingwer, Banane, Apfel, Orange und der Mix-Berry-Smoothie sind beliebt. Der Detox-Smoothie enthält Spinat, Gurke, Avocado, Zitrone, Apfel, Sellerie, Petersilie und Ingwer. Gegessen wird drinnen oder draußen im gemütlichen Innenhof. (Foto: mase) Shari´s Kitchen, Collenbachstraße 41. Geöffnet Di bis So von 10 bis 18 Uhr, Mo geschlossen. Tel. : 97 17 88 79.