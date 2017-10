Prima Frühstück und lecker Mittagessen ganz deftig und ohne Schnickschnack: Im Stehcafé von Ulrike und Helmut Töpfer gibt es jeden Morgen ab sechs Uhr frisch belegte Brötchen (ab 1,40) und Kaffee, pünktlich ab 12 Uhr echte Hausmannskost. „Und am frühen Morgen brate ich jeden Tag 40 Frikadellen, die sind dann mittags auch immer alle weg“, erzählt Helmut Töpfer. Am kommenden Montag steht Chili con Carne (5,90) auf der Karte. Bratkartoffeln mit Spiegeleiern (3,30), Frikadelle (4,30) oder Leberkäse (5,30) gibt es jeden Tag. Die Kunden sind vor allem Stammgäste und auch die Mitarbeiter des Amtes für Verbraucherschutz frühstücken gerne bei Töpfer, wie er betont. Grünkohl, Möhreneintopf, Königsberger Klopse - das Kochen hat Töpfer von seiner Mutter gelernt. Seine Eltern hatten ein Textilgeschäft, sein Vater betrieb seinerzeit das erste Sonnenstudio in Düsseldorf: „Ich wollte aber lieber kochen“, sagt Töpfer. Und: „In vier Jahren sind wir 60, dann ist Schluss!“ Vielleicht übernimmt Tochter Marie ja dann das beliebte Stehcafé... (Foto: mase) Stehcafé Töpfer, Derendorfer Straße 9. Geöffnet Mo bis Fr von 6 bis 15 Uhr, Sa und So geschlossen. Tel.: 48 28 09.