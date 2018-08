Pfarrerin Elisabeth Schwab von der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde schreibt über einen Wesenszug, den es eigentlich nicht geben dürfte, und was der Klimawandel damit zu tun hat.

Im Urlaub sind uns in den Niederlanden allerlei für deutsche Ohren altertümliche Worte aufgefallen und in den Sinn gekommen: Da fand ich auch dieses Wort „Verstockung“ wieder. Verstockung, das heißt: Jemand erzwingt den eigenen Untergang. Es fehlt nicht an Warnungen, aber sie kommen nicht an. Die Möglichkeit eines Kurswechsels war da, aber sie wurde nicht genutzt.

Das passt merkwürdig in diesen Zeiten: Das Klima wandelt sich. Der Meeresspiegel steigt. Mit zunehmender Durchschnittstemperatur nehmen die Trocken- und Dürregebiete zu – auch wir haben in diesem Sommer wieder eine Ahnung bekommen können, was das bedeutet.

Das Klima ändert sich auch in der Gesellschaft: Humanitäre Hilfe wird diskreditiert. Auf das Angebot, Hilfe für in Not geratene Flüchtlinge zu leisten, das Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel gemeinsam mit der Kölner Oberbürgermeisterin und Bonns Oberbürgermeister der Bundeskanzlerin gemacht haben, erhalten diese (ja, auch neben Zuspruch) Hassmails, Beleidigungen, Gewaltandrohungen. Der Ton ist rau. Respektlosigkeit und mangelndes Mitgefühl sind gesellschaftsfähig geworden.

In biblischer Sprache finde ich diesen Begriff, dass Menschen „verstockt“ sind. Auch im Blick auf einzelne Menschen kennen wir das Phänomen. Die einen richten ihre Gesundheit zu Grunde, andere zerstören ihre Familien, Freundschaften und Nachbarschaft, wieder andere die Karriere. Wider besseres Wissen, trotz aller Warnungen, blind für die Folgen des eigenen Tuns.

Verstockt sein hat, anders als bei echter Tragik, nichts mit Größe und Edelmut zu tun. Sondern mit Hochmut, fehlendem Augenmaß und mangelnder Bereitschaft, die Perspektive des anderen zu sehen. Wir erleben Daueraufgeregtheit, schreiben böse Facebook-Posts, wir buchen weiter Billigflüge, fahren SUVs und andere Spritfresser, essen ungesund viel Fleisch aus Massentierhaltung und so weiter. . .

Was tun? Wir wissen es doch. Wir brauchen Erlösung von dem Blick nur auf uns selbst. Wir müssen aufwachen und Verantwortung übernehmen und umkehren – auf den Weg der Liebe, Menschenfreundlichkeit und Barmherzigkeit.