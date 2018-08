gastbeitrag Das Projekt „Eine Uni - ein Buch“ bringt zwei Visionäre zusammen

Sechsunddreißig Grad, acht rauchende Köpfe, eine Karaffe eiskaltes Wasser und ausreichend Nervennahrung. In einem kleinen Besprechungsraum auf dem Campus der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf brüten wir bei hochsommerlichen Temperaturen über den letzten Planungen zu „Heine meets Huxley“.

Wir – das sind Mitarbeiter der Hochschulleitung, der Universitäts- und Landesbibliothek, des Exzellenzclusters für Pflanzenforschung, des Studiendekanats Medizin und der Philosophischen Fakultät. Gemeinsam haben wir das Projekt im Programm des Stifterverbandes „Eine Uni – ein Buch“ eingeworben. Die Idee dahinter: Alle Universitätsmitglieder lesen gemeinsam ein Buch und diskutieren über dessen Themen – vom Student bis zur Professorin und vom Mensakoch bis zur Verwaltungsangestellten.

Das ist für eine so heterogene Universität ebenso außergewöhnlich wie unser diverses Planungsteam und macht für mich den besonderen Reiz des Projekts aus. Die Mitglieder der Heine-Uni haben für die Veranstaltungsreihe über eine Online-Abstimmung Aldous Huxleys Roman „Brave New World“ („Schöne neue Welt“) gewählt. Darin beschreibt der britische Schriftsteller die Dystopie von einem totalitären Weltstaat: im Jahr 2540 werden Menschen im Reagenzglas gezeugt und zu willfährigen Werkzeugen einer Klassengesellschaft sozialisiert. Zugunsten von Konformität, Stabilität und Zufriedenheit opfern sie ihre Individualität und Mündigkeit.

Von der Buchauswahl war ich begeistert. Denn die Lektüre von „Brave New World“ entspricht dem Geist unseres Namenspatrons Heinrich Heine, der als Schriftsteller gegen Untertanengeist, Unterdrückung und überkommene Dogmen kämpfte. Das Werk Heines steht für Toleranz, Gleichheit und Autonomie. Er sprach sich für den wissenschaftlichen Fortschritt aus, ohne den Preis zu ignorieren, den eine Gesellschaft dafür zahlt.

Und so erschien es uns überaus passend, im Projekt „Heine meets Huxley“ die Ideen beider literarischer Visionäre zusammenzubringen und zu fragen: In welcher Gesellschaft möchten wir leben? Welche Gefahren liegen in unhinterfragten Normen wie Jugend, Gesundheit und Schönheit? Wie gehen wir mit den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin um? Welche Rolle spielt Konsum für unsere Lebenszufriedenheit?

Für die Diskussion dieser und weiterer Fragen konnten wir zahlreiche Experten der HHU gewinnen. Selbstverständlich machen die Themen des Romans an den Grenzen des Campus nicht halt. Und deshalb möchte „Heine meets Huxley“ nicht nur die Heine-Uni zum Lesen und Diskutieren bringen, sondern ganz Düsseldorf. Wissenschaft darf aus unserer Sicht nicht in Hörsälen und Laboren verweilen, sie muss mit der Öffentlichkeit in den Dialog treten. Mit zwei ersten, gut besuchten Lese- und Diskussionsveranstaltungen im Juli blicken wir auf einen erfolgreichen Projektstart zurück und freuen uns auf die nächsten spannenden Events. Am 10. August steht ein Filmabend im Haus der Universität an sowie ab August eine Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Vielleicht sieht man sich demnächst – weitere Infos zum Sommer- und Herbstprogramm gibt es auf unserer Website hhu.de/hmh.

Derweil stecken wir vom Projektteam weiterhin die Köpfe zusammen, erfrischen uns bei den letzten Planungen mit Eis vom Campuskiosk und bestellen kühle Getränke für unsere Gäste.

Projektkoordi-

natorin Madlen Kazmierczak

ist persönliche Referentin

der Rek-

torin