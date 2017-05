Zwei Stunden ist die Düsseldorfer Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen in Unterrath im Einsatz. Dort brannten zwei Wohnwagen nieder.

Düsseldorf. Am frühen Donnerstagmorgen sind in Düsseldorf-Unterrath bei einem Brand mehrere Gaskartuschen explodiert. Anwohner der Straße Am Walbert hatten der Feuerwehr um 3.45 Uhr brennende Wohnwagen an der Karthäuserstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Einheiten der Feuerwache Flughafenstraße sowie der Wache Münsterstraße brannten die beiden mit einem Holzdach verbundenen Wohnwagen bereits lichterloh. Der 70-jährige Eigentümer hatte sich noch vor Eintreffen der Retter selbstständig in Sicherheit bringen können.

Während der Löscharbeiten explodierten dann einige kleine Campinggaskartuschen. Außerdem zogen die Spezialisten der Feuerwehr zwei elf Kilogramm Gasflaschen aus dem Feuer und kühlten diese im weiteren Verlauf. Trotz des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte sowie dem Einsatz von 10.000 Litern Löschwasser konnten die beiden Wohnwagen und das Holzdach nicht mehr gerettet werden. Im weiteren Verlauf musste noch ein dritter Löschtrupp eingesetzt werden, um auch die letzten Glutnester abzulöschen.

Zeitgleich zu den Löscharbeiten wurde der Eigentümer vom Rettungsdienst vor Ort untersucht und zur weiteren Behandlung mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Nach zwei Stunden war der Einsatz für die 24 Retter von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet. Der Einsatzleiter schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro. Zur Brandursache können keine Angaben gemacht werden, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Red