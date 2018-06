Am frühen Abend rückten Feuerwehr und Notarzt zu einem Mehrfamilienhaus an der Gerresheimer Straße aus. Der Grund: eine undichte Gastherme. Offenbar kam es zum Austritt von Kohlenmonoxid. Eine Familie, zwei Erwachsene und zwei Kinder, kamen laut Feuerwehr sofort per Rettungswagen in die Uni-Klinik. Vermutlich mussten mehrere Verletzte in einer Druckkammer behandelt werden. Genaueres konnte die Feuerwehr am Abend noch nicht sagen.