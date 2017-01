Düsseldorf Gartenhütte brennt lichterloh – 11 Propangasflaschen sichergestellt

Düsseldorf. Gegen 18.10 Uhr wurde am Donnerstag der Feuerwehr eine brennende Gartenhütte auf der Oberrather Str. 57 neben einer Tankstelle gemeldet. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte die Laube bereits in voller Ausdehnung und das Feuer hatte bereits auf einen angrenzenden Anbau mit mehreren großen Geräteschuppen nebeneinander übergegriffen. Die Feuerwehrleute fingen sofort mit der Löschung an.

Da ein benachbartes Restaurant verraucht war und evakuiert werden sollte, wurden mehr Einsatzkräfte angefordert. Das Restaurant Buschhaus und eine benachbarte Pizzeria wurden kontrolliert, hier konnte schnell Entwarnung gegeben werden.

Bei drei Personen wurde eine CO-Messung (Verdacht auf Rauchgasintoxikation) durchgeführt, das Messergebnis war negativ, ein Transport ins Krankenhaus somit nicht erforderlich. Weiterhin wurden 11 Propangasflaschen aus den Geräteschuppen sichergestellt.

Die Nachlöscharbeiten gestalteten sich Aufgrund der abgehangenen Zwischendecken auf mögliche Glutnester sehr schwierig. Die komplette Dachhaut wurde mit Kettensägen geöffnet und kontrolliert. Verletzt wurde niemand. Es kam zu Verkehrsbehinderung im Laufe der Oberrather Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.