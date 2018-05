„Jupp“ Detempli schoss den Vogel ab. Ab Freitag beginnt das Jubiläumsfest.

Ihr 50-jähriges Bestehen feierten die Garather Schützen bereits im vergangen Jahr. Da aber das erste Schützenfest erst ein Jahr nach der Gründung des Vereins veranstaltet wurde, steht nun ab Freitag ein weiteres Jubiläum an: das 50. Schützenfest.

Das wurde bereits am vergangenen Wochenende eingeläutet. Mit der „Goldenen Mösch“ ging’s durch den Stadtteil zum Schützenplatz an der Frankfurter Straße. Danach begannen die Schießwettbewerbe. Dabei hatten sich gleich drei Anwärter auf die Königswürde gemeldet: Detlef Mann (10te/Reserve), Gregor Jung (St. Matthäus) und Josef Detempli (Baccara). Nach einem kurzweiligen Duell war es so weit: „Jupp“ Detempli schoss den Vogel ab und regiert nun mit seiner Gattin Ruth für die Session 2018/19. Ihnen zur Seite steht der ehemalige Regimentskönig von 2015/16, Wolfram Möllenbeck als Adjutant. Der Krönungsball folgt am Dienstag, 15. Mai, im Festzelt.

Am Freitag nun beginnt das eigentliche Schützen- und Volksfest mit dem Frühlingsfest im Zelt und der Düsseldorfer Rock-Cover-Band „promt“ (Einlass 20 Uhr, Eintritt: 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse). Beim Klompenball am 14. Mai (16 Uhr, Eintritt frei) treten die Sunshine-Dance-Band und Alt Schuss auf.

Der große Umzug zum 50. Fest beginnt am Sonntag mit den Sternzügen um 14 Uhr. Es folgt das Platzkonzert vor der Freizeitstätte, wo der Umzug um 16 Uhr mit der Parade endet. A.V.