Alles Wahlkampf oder was? Es riecht danach, wenn (in diesem Fall SPD-)Politiker im Rudel sechs Wochen vor einer Wahl zum Spaziergang im Problem-Stadtteil einfallen und ihre Hilfsrezepte vorstellen. Tatsächlich steckt aber mehr dahinter, hat das Projekt „Garath 2.0“ Substanz. Was übrigens kein Widerspruch zu Wahlkämpfen ist. Zur Erinnerung: 2014 hatte sich der damalige OB-Kandidat Thomas Geisel vor der Kommunalwahl das – sicher nicht sehr populäre – Thema Garath vorgenommen und ein nachhaltiges Programm zur Neubelebung des Stadtteils versprochen. Er hat Wort gehalten.

Dass aus Garath jemals ein hippes Quartier mit vielen jungen Menschen wird, bleibt natürlich unwahrscheinlich. Aber das muss es auch nicht, davon hat Düsseldorf genug. Die vielen praktischen Maßnahmen taugen aber sehr wohl dazu, das Quartier einfach attraktiver zu machen.