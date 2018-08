Die Schriftstellerin und Salonnière förderte Literaten.

Die Düsseldorfer Salonnière und Schriftstellerin Gabriele Gabriel ist tot. Sie starb im Alter von 84 Jahren nach längerer Krankheit. Die Düsseldorfer Autorin Ingrid Schlüter hat sie in ihren letzten Tagen begleitet.

16 Jahre lang lud Gabriele Gabriel Autoren monatlich zu Lesungen in ihren privaten Literatursalon an der Kirchfeldstraße. „35 Besucher passten in ihr geräumiges Wohnzimmer und oft waren die Stühle bis auf den letzten Platz besetzt“, sagt Schlüter. Solche Abende seien nach einer festen Struktur abgelaufen: „90 Minuten Lesung, dazwischen 30 Minuten Intermezzo mit lockerem Gespräch oder auch heftiger Diskussion bei Wein und Imbiss.“ In dieser Zeit habe man den Büchertisch der Autoren durchstöbern können. „Gegen Ende der Veranstaltung fand immer ein Interview mit Diskussion über Werk und Werden der vortragenden Autoren“, erinnert sich Schlüter.

Gabriel habe vielen Künstlern eine kleine, etablierte Bühne geboten. Auch Gruppen wie die Ratinger ERA, das Düsseldorfer Buch oder Lesen im Atelier seien immer wieder in ihre Veranstaltungen gekommen. Am 13. Juli fand der Literatursalon aus Krankheitsgründen zum allerletzten Mal statt. Nun werde dieser Ort literarischer Begegnung geschlossen. Eine private Initiative der Düsseldorfer Literaturszene nahm unwiderruflich Abschied. Gabriel sei am 1. August „schmerzfrei und friedlich auf der Palliativ-Station des Evangelischen Krankenhauses in Bilk“ verstorben.