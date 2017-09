Düsseldorf. Am frühen Samstagabend hat eine Spaziergängerin in Düsseldorf-Gerresheim eine Leiche in einem Gebüsch gefunden. Wie eine Polizeisprecherin unserer Redaktion bestätigte fand die Fußgängerin die Leiche eines Mannes gegen 19 Uhr in einem Gebüsch an der Bahnbrücke Dreherstraße, in der Nähe des Sterntalerweg.

Zu der Identität der Leiche konnte die Polizei noch keine genaueren Angaben machen. Es wurden keine Personaldokumente gefunden. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen noch nicht vor. Die Leiche lag offensichtlich schon längere Zeit in dem Gebüsch. Eine Obduktion soll nähere Informationen liefern. Red