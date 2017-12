Düsseldorf. Der bei einem Unfall Mitte November auf der Schloßstraße verletzter 81-jähriger Fußgänger ist am Sonntag im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit.

Der Mann war am 13. November in Pempelfort angefahren worden. Er wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, trotzdem erlag der Mann nun an den Folgen seiner schweren Verletzungen. red