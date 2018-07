Beide Männer verletzten sich bei dem Unfall am Donnerstag schwer. Laut Polizei könnte einer der beiden die rote Ampel missachtet haben.

Düsseldorf. Bei einem Unfall am Donnerstag in Reisholz sind ein Fußgänger und ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, mussten beide in eine Klinik gebracht werden.

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen überquerte der 62 Jahre alte Fußgänger gegen 14.15 Uhr die Verkehrsinsel auf der Reisholzer Straße in Richtung Kuthsweg. Zur selben Zeit fuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer mit seinem Motorrad die Reisholzer Straße in Richtung Erkrather Straße entlang, dann stieß er mit dem Fußgänger zusammen. Beide Männer verletzten sich schwer. Laut Zeugenaussagen zeigte die Ampel für den Fußgänger rot.