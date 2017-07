Fußballer und ihre Frisuren sind ein Kapitel für sich. Das bekamen auch Kö-Friseurin Carolin Hofer und ihr Team zu spüren.

Düsseldorf. „Runter mit der Sommermatte“, lautete das Motto einer Frisurenparty, bei der die Spieler der SC Düsseldorf West bei Kö-Friseurin Carolin Hofer neue Looks verpasst bekamen. „Nicht zu viel“ oder „nur die Spitzen“: Witzig, was sonst eher ein Frauending ist, beschäftigt auch viele der 20 jungen Kicker, nachdem sie beim Kö-Coiffeur im Girardet-Haus eintrudeln. Schnell wird klar: Die Jungs haben nicht nur auf dem Rasen den Durchblick, sondern auch in Sachen Frisuren ganz genaue Vorstellungen.

Das Styling der Haare ist unter Fußballern gerade ein großes Thema. Dortmunds Starkicker Pierre-Emerick Aubameyang soll regelmäßig nach Paris reisen, um seine Haare richten zu lassen und hat den Frisör seines Vertrauens zu diesem Zweck auch schon nach Deutschland kommen lassen. Mario Gomez und Mesut Özil sollen dergleichen während der EM 2016 in Frankreich organisiert haben, und aktuell spricht man über die U 21-Junioren. Sie baten kurz vor dem EM-Finale am 30. Juni darum, einen Frisör aus Deutschland ins Teamquartier nach Krakau einfliegen zu lassen, was Trainer Stefan Kuntz schließlich erlaubte, um den Jungs zu machen.

Auch in Düsseldorf geht es am Samstag um die Verschönerung von Fußballerköpfen. „Nur ein bisschen soll ab“, sagt Torhüter Sebastian Siebenbach. Er ist aber durchaus offen für neue Stylingideen. Außer: Farbe, das kommt eher nicht in Frage. „Ich guck’ mal, welche Ideen es gibt“, sagt er schmunzelnd.

Die Idee zu der Aktion – als Vorbereitung auf die neue Saison der Oberliga – hatte Mark Wilhelm, Gründer und Partner der Kanzlei Wilhelm und Hofer. „Als ich die Jungs kürzlich bei einer Feier traf, kam mir die Idee, sie zu einer Frisurenparty einzuladen“, sagt Wilhelm. „Da sie außerdem alle in Adiletten kamen, dachte ich: Die brauchen auch ein paar schicke Schuhe.“ Wilhelm: „Das ist das witzigste Sponsoring, das die Sozietät je gemacht hat.“

Schnell ist die Frisurenparty in vollem Gange. Die ersten Kicker genießen in Beinhochlage und bei kühlem Bierchen zunächst eine Kopfmassage. Verteidiger Murat Yildiz beobachtet das Ganze erstmal. Der 19-Jährige mit dunkelgelocktem Pferdeschwanz und Dreitagebart gesteht: „Am liebsten würde ich nichts abschneiden lassen. Vielleicht ein bisschen die Spitzen.“

„Auf keinen Fall verschneiden!“, mahnt Rico Weiler. Der Innenverteidiger trägt sein Haar an den Seiten und hinten sehr kurz, während das Deckhaar länger ist. Auf diese Weise kann er es zu einem Zopf am Hinterkopf zusammenfassen. Für den Fall der Fälle trägt er an seinem Handgelenk ein Haargummi. „Ein bisschen die Konturen,“ sagt Rico.