Die WZ hat Termine ausgesucht, die Sie vielleicht interessieren könnten. Eine Auswahl.

Samstag

Die Kids and Teens Trophy findet heute in den Vereinsräumen des Boston-Club an der Vennhauser Allee ab 14 Uhr statt. Es ist ein Breitensport- Wettbewerb für junge Nachwuchstänzer und bietet diesen die Möglichkeit, Turnierluft zu schnuppern und erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. Auch Mädchenpaare sind bei diesem Turnier herzlich willkommen.

Im Zentrum plus des DRK Friedrichstadt, Jahnstraße 47, läuft von 14 bis 17 Uhr ein Markt für Kreative(s). Die Besucher erwartet allerhand Selbstgemachtes, wie Strick- und Häkelarbeiten, Schmuck, Liköre, Weihnacht-Dekos – und natürlich Essen und Trinken.

Kultur in aller Kürze: Das Stück „Neuland“ von Ingo Toben, eine Performance, läuft im FFT an der Jahnstraße. Ab 10 Jahren.

Die Tradition des „Schlachtfests“ setzt die Tonnengarde Niederkassel um 19.30 Uhr in der Aula des Comenius-Gymnasiums fort. Das deftige Essen ist auch der Anlass, um das amtierende Tonnenbauernpaar Niels Maisch und Franzi Unzeitig bzw. das bisherige Kindertonnenbauernpaar Phil Becker und Marielle Rosalie Lederer zu verabschieden.

Sonntag

Hannelore Hoger nimmt das Publikum mit auf eine witzige, literarische Reise rund um das ewig junge Thema Liebe: um 17 Uhr im Robert-Schumann-Saal. Begleitet wird die Schauspielerin von Siegfried Gerlich im Klavier.

Der Tabellenführer der 2. Liga, Fortuna Düsseldorf, trifft um 13.30 Uhr in der Arena auf den 1. FC Heidenheim. Ein Sieg sollte drin sein. . .

Zum Auftakt seiner Vortragsreihe spricht Richard David Precht um 11 Uhr im Schauspielhaus am Gustaf-Gründgens-Platz über „Die Zukunft der Arbeit“.