Fürst Albert von Monaco macht auf der Wassersportmesse «Boot» den Meeresschutz zum Thema. Der prominente Gast vom Mittelmeer lobt einen Preis zum Schutz der Meere aus - auch für Landratten.

Düsseldorf (dpa) - Fürst Albert II. von Monaco nutzt seine Prominenz für den Schutz der Meere. Am Montagabend warb das Staatsoberhaupt von Monaco auf der weltgrößten Wassersportmesse «Boot» in Düsseldorf um Unterstützung. «Es muss jeden angehen, nicht nur die, die in der Nähe des Meeres leben», sagte er vor mehreren hundert geladenen Gästen. Albert unterhält seit vielen Jahren eine eigene Stiftung für Umweltschutz.

Am Dienstagvormittag wird der 58-Jährige auf der weltgrößten Wassersportmesse ein wissenschaftliches Meeressymposium eröffnen und mehrere Fototermine absolvieren - unter anderem mit der Kinder-Segelschule der Messe.

Mit der Deutschen Meeresstiftung und der Messe Düsseldorf lobte Albert einen neuen Meeresumweltpreis aus, den «Ocean Tribute Award». In den Kategorien Gesellschaft, Wissenschaft und Industrie sollen damit neue Ideen zum Schutz von Gewässern prämiert werden. Albert erinnerte daran, dass 70 Prozent der Erdoberfläche von Ozeanen bedeckt sind. Es gebe eine Pflicht, die Umwelt zu schützen. «Das kann man nicht isoliert machen», sagte er.

Die Messe Düsseldorf erläuterte, Bewerber für den Preis könnten energieeinsparende Produkte wie Elektroantriebe für Segelboote sein, aber auch Erzeugnisse zur Lärmreduzierung oder Methoden zur Vermeidung von Plastikmüll. Die Auszeichnung soll erstmals auf der Wassersportmesse «Boot» im nächsten Jahr verliehen werden. Die Höhe der Dotierung steht noch nicht fest.

Die Publikumsmesse «Boot» dauert bis zum 29. Januar. Erwartet werden etwa 250 000 Besucher. Mehr als 1800 Aussteller zeigen Produkte aus dem Wassersport. Unter anderem stehen 1800 Boote in den Messehallen auf dem Trockenen: von der Luxusjacht bis zum kleinen Ruderboot.