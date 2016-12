Düsseldorf Für „sein Kalkum“ tut der Willi alles

Willi Meuleners engagiert sich im Brauchtum, ist seit 55 Jahren Nikolaus und will nun den Park von Schloss Kalkum retten.

Kalkum. Willi Meuleners ist ,mit seinen 80 Jahren immer noch ein gefragter Mann im Düsseldorfer Norden. Denn er engagiert sich seit Jahrzehnten für seine Mitbürger, ob als Nikolaus, als Vorsitzender des Kulturkreises, als Schöffe, Kommunalpolitiker oder im Brauchtum. Der Architekt findet immer eine Lösung, wenn er um Rat und Hilfe gebeten wird. Vor allem „sein Kalkum“ liegt Meuleners am Herzen. Zurzeit setzt er sich dafür ein, dass der Park des Kalkumer Schlosses für die Bürger erhalten.

Dabei ist Meuleners gar nicht in Düsseldorf geboren, sondern in Geldern. „Das war aber reiner Zufall. Seine Mutter hatte die Oma am Niederrhein besucht und er kam sechs Wochen zu früh“, erzählt seine Tochter Astrid Brauckhoff. Die erste Vorsitzende des Amazonenkorps hat von dem Papa das Brauchtums-Gen geerbt. Denn das Schützenwesen und den Karneval im Norden hat Meuleners sein ganzes Leben lang mitgeprägt.

Bereits 1949 trat als Jungschütze in die Kalkumer St. Sebastianus-Bruderschaft ein. Vier Jahre später wurde Meuleners Mitglied im Reiter-Corps des Vereins, das von seinem Vater mitgegründet wurde. 32 Jahre lang engagierte sich Meuleners unter anderem als Chef und Brudermeister bei den Schützen, 1981 wurde er auch König.

Für seinen unernüdlichen Einsatz wurde der Architekt mit dem Sebastianus-Ehrenschild in Gold ausgezeichnet. Brauckhoff: „Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die der Bund der historischen Schützenbruderschaften zu vergeben hat.“ Bis heute ist Meuleners beim großen Kalkumer Schützenumzug dabei. Selbstverständlich zu Fuß.

Seine zweite große Leidenschaft ist der Karneval. In der Session 1969/ 1970 war Meuleners Karnevalsprinz des Vereins Blau-Weiss Lohausen und später Präsident. Zwar lösten sich die Narren Anfang der 80er Jahre auf, vor einigen Jahren wurde in Lohausen aber ein neuer Karnevalsverein gegründet. „Viele Mitglieder sind Nachkommen der früheren Blau-Weissen“, weiß Astrid Brauckhoff. Über 30 Jahre ist ihr Vater außerdem Mitglied der Prinzengarde Rot-Weiss und engagiert sich außerdem als Senator beim Amazonen-Korps.

Daneben hatte Meuleners, der 25 Jahre als Architekt für die Brauerei Schlösser arbeitete, noch Zeit für viele andere inge Er war lange Mitglied der Bezirksvertretung 5, saß als ehrenamtlicher Schöffe im Gericht und macht seit 55 Jahren den Nikolaus für Kindergärten oder auf dem Kaiserswerther Weihnachtsmarkt.

Seit 2010 ist der 80-Jährige auch Vorsitzender des Kulturkreises Kalkum. Besonders am Herzen liegt im dabei das zurzeit leerstehende Schloss Kalkum. Astrid Brauckhoff: „Er möchte vor allem, dass der Park weiter für die Öffentlichkeit zur Verfügung steht.“ Die wunderschöne Grünanlage soll in den Besitz der Stadt übergehen. Was mit dem stark renovierungsbedürftigen Schloss geschieht, ist völlig offen. Das Land als Eigentümer sucht weiter nach einem Investor.

Wenn noch Zeit übrig bleibt, reist Meuleners mit Ehefrau Irmgard gern nach Holland, wo die Familie ein Ferienhaus hat. Auch Enkel Tim ist gern dabei, der 21-Jährige studiert sogar in den Niederlanden.