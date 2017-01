Meinung Kommentar: Für die Sportstadt

"Tue Gutes und sprich darüber“, heißt das Motto in der Branche der Werbe- und Marketing-Fachleute. Die Stadt Düsseldorf versucht offensichtlich, erst einmal Fakten zu schaffen, um dann einen Coup feiern zu können, wenn es soweit ist. Mit den Bewerbungen für die Handball-WM und die Fußball-EM will sich Düsseldorf auf dem Sportmarkt weiter positionieren und den Ruf als Sportstadt aufpolieren.

Die Anstrengungen für diese Ereignisse von internationaler Bedeutung lohnen sich, und die Realisierung wäre in beiden Fällen ein Gewinn für die Sportfreunde in Düsseldorf und der Region. Und Düsseldorf hat in Arena und Dome zwei Wettkampfstätten, die sich international sehen lassen können. Dass beide Großereignisse nicht kostenneutral sind, sollte jedem klar sein. Der ideelle Wert wäre aber kaum zu bemessen.