Düsseldorf. Nach dem Sieg ihrer Mannschaft wollten am Montagabend Anhänger von Fortuna Düsseldorf in einer Hausbrauerei an der Ratinger Straße feiern. Doch dann kam es mit Mitgliedern einer Geburtstagsgesellschaft zu einer Auseinandersetzung.

Nach Angaben der Polizei besuchten die Fußballfans am späten Montagabend die Brauerei, um das erfolgreiche Spiel der Fortuna zu feiern. Im Laufe des Abends kam es dann zu Unstimmigkeiten zwischen den Fans und den Mitgliedern einer Geburtstagsgesellschaft. Nach ersten Wortgefechte wurden die beteiligten Personen handgreiflich, wobei auch Gläser und Geschirr als Wurfgeschosse eingesetzt wurden.Dadurch zogen sich mehrere Beteiligte Schnitt- und Platzwunden zu, die anschließend behandelt werden mussten.

Der Polizei gelang es, die Gruppen zu trennen und die Situation zu beruhigen. Fünf Verletzte wurden vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser transportiert. red