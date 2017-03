An der Auseinandersetzung in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden haben sich 20 Personen beteiligt. Die Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken.

Düsseldorf. Am Samstagabend ist es gegen 19.05 Uhr in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden zu einer Schlägerei gekommen, an der laut Polizeiangaben etwa 20 Männer beteiligt waren. Sie sollen zwei Großfamilien angehören. Insgesamt mussten fünf männliche Personen (24 bis 52 Jahre) in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Eine Person mit schweren Verletzungen.

Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 40 Beamten im Einsatz. Worum es bei der Auseinandersetzung in dem Einkaufszentrum ging, ist noch unklar. Die Schläger müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.