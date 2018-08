Gina Mayer schreibt Kinderbücher und historische Romane für Erwachsene. Wie ihr das gelingt und worauf es beim Schreiben besonders ankommt, hat sie uns verraten.

Düsseldorf. Es gibt viele Dinge, die Gina Mayer (52) mag. Da sind die Blumen, in jeder Form und Farbe, die sie glücklich stimmen. Noch besser, wenn sie in einem zauberhaften Blumenladen stehen, der bis zur Decke gefüllt mit schönen Dekoartikeln ist. Da wären die bunten Stoffe, die ihr gute Laune machen und die sie zu Kissen, Decken und Sesselüberzügen verarbeitet.

Und dann sind da die Geschichten. Geschichten, die sie sich ausdenkt und seit über 20 Jahren zu Papier bringt. Die in Düsseldorf lebende Autorin liebt sie alle, ihre Bücher. „Es ist mein Buch, es bleibt immer mein Buch“, sagt Gina Mayer und ihre Augen leuchten dabei. Maler malen Bilder und bringen damit ihren inneren Raum auf die Leinwand. Schriftsteller wiederum erschaffen mit ihren Worten neue Welten. Das fasziniert die Autorin an ihrem Beruf. Immer wieder aufs Neue. Studiert hat sie Grafikdesign, gearbeitet hat sie als Werbetexterin, doch dann erwachte ihr erster Roman „Die Protestantin“ zum Leben und wurde vom Diana Verlag veröffentlicht. Das war 2000.

Mittlerweile sind über 50 Bücher von Gina Mayer erschienen, die bei großen Verlagen wie Loewe und Ravensburger veröffentlicht werden. Sie spielen in magischen Blumenläden oder handeln auch mal von eigenwilligen Pferdeflüsterern, wenn sie für Kinder schreibt. Für Erwachsene begibt sich Mayer gerne in historische Welten, lässt den Leser in das Düsseldorf der Nachkriegszeit eintauchen oder reist mit ihm nach Afrika, wo sich 1900 eine junge weiße Frau in einen Schwarzen verliebt. Den Stoff für die nächsten zwanzig Bücher für große und kleine Leser hat Gina Mayer schon im Kopf. Der Tag hat eigentlich zu wenig Stunden für sie, um all die Geschichten aufzuschreiben. Sehr strukturiert geht die Autorin ihre Texte an. Vorab entsteht ein ausführliches Exposé mit Inhaltsangabe und Figurenbeschreibungen. Geschrieben wird jeden Tag, ohne Wenn und Aber. Wie das geht? Mit viel Disziplin.

Was es braucht, um eine eigene kleine Kurzgeschichte zu schreiben, verrät die Autorin gerne.

Bücher, Bücher, Bücher Gina Mayer empfiehlt, viele Bücher zu lesen und durchaus kritisch auf die Texte zu schauen. Welche Richtungen sind momentan auf dem Buchmarkt beliebt? Was gefällt? Was gefällt nicht? Wie wird die Spannung aufgebaut? So kann man den eigenen Schreibstil beeinflussen und an ihm arbeiten.