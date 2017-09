An ihren aktuellen Konzertabenden präsentiert Gitte Haenning eindrucksvoll ihr enormes Repertoire und ihre wunderbare, vielseitige Stimme.

Unter dem Motto „All by myself“ begibt sich Gitte auf eine musikalische Reise quer durch die verschiedenen Genres ihrer langjährigen Karriere, mit Hits für die Jetztzeit und neuen starken Songs für die Zukunft. Ihre Band garantiert die perfekte Begleitung für das ambitionierte Programm mit vielen Neubearbeitungen bekannter Songs und anderen Lieblingsliedern der Künstlerin.

Die Songs sind nach wie vor zeitlos

In ihren Konzerten beweist Gitte eindrucksvoll, wie zeitlos ihre Songs sind, die in ihrer Gesamtheit immer an das Wesentliche appellieren. Egal ob witzig, ironisch, stark oder melancholisch.

Zu sehen ist die Sängerin am 28. November im Theater und Konzerthaus Solingen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es online unter

www.eventim.de

