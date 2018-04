Zum Saisonstart im Naherholungsgebiet hat sich die WZ umgeschaut, was es dort jetzt schon zu erleben gibt.

Spätestens am kommenden Wochenende ist es so weit: Der Frühling ist da. Doch schon über die Osterfeiertage gab es – zumindest Freitag und Samstag – die Vorboten zu spüren. Das machte sich auch am Unterbacher See bemerkbar: Wege und Ufer, aber auch das Wasser waren am Karfreitag gut besucht. Wie man dort schon jetzt die freie Zeit in der Sonne verbringen kann, haben wir für Sie zusammengestellt.

Tipp 1: Spazieren, radeln, joggen

„Die Wege rund um den See haben 365 Tage, 24 Stunden geöffnet“, sagt Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Unterbacher See zum Saisonstart. Will heißen: Sie können immer genutzt werden. Doch bei sonnigem Wetter ist es hier natürlich besonders schön. Knapp sechs Kilometer sind es einmal um den See herum – ob mit dem Rad, zu Fuß oder auch mit schnellerem Schritt lassen sich diese leicht und ebenerdig zurücklegen. Auch für Vierbeiner gibt es auf diesem Weg genügend Gelegenheiten, um zu toben und die Natur zu genießen.

Tipp 2: Segeln, treten, paddeln

Seit Gründonnerstag geht es am Unterbacher See auch wieder aufs Wasser. Seitdem haben Segelschule und Tretbootverleih geöffnet. Die Tretbootflotte wurde zu dieser Saison um einen Drachen und einen Flamingo erweitert. „Es war schon richtig Bewegung auf dem See“, sagt Peter von Rappard. Auch ein paar Kajak-Fahrer konnte er am Freitag schon sichten. Der Verleih der Surfschule lässt sich allerdings noch Zeit bis Mitte April. „Das Wasser hat noch fünf Grad, das kann richtig gefährlich werden, wenn jemand vom Brett fällt“, weiß Daniela Schmidt von der Surfschule. Die Segelschule hat ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen – mit zusätzlichen Angeboten. In den Kursangeboten sind noch wenige Plätze frei.

Tipp 3: Klettern, kicken, pritschen

Doch nicht nur auf dem Wasser wird es schon sportlich – auch auf den Wiesen nebenan ist viel Bewegung. Die Netze auf dem Beachvolleyball-Feld am Südufer hängen schon, erste Strandsportfans nutzen auch schon den Platz, auch wenn der Sand vermutlich noch kalte Füße bringt. Auf der Wiese nebenan wird der Fußball rausgeholt und gekickt – das ging an den Osterfeiertagen auch mal ganz ohne feste Tore. Der Hochseilgarten hat geöffnet und durfte auch am Freitag schon erste Gäste in höchste Höhen schicken. Die kleineren können sich auch nebenan auf dem Spielplatz austoben. Klettergerüst, Drehscheibe und ein kleiner Trimmdich-Bereich warten auf Aktive.