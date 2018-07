Leben wie Gott in Frankreich, Hüften schwingen wie Latinotänzer: Wir haben für Sie fünf fußballfreie Ausgehtipps.

Heute gibt es direkt zwei gute Nachrichten für Sie. Die erste: Sie haben es bald geschafft, nächstes Wochenende ist das Finale der Fußball-WM. Wenn das mal kein Jubel wert ist. Die zweite gute Nachricht: Es ist wieder einiges los an diesem Wochenende und Sie können viele schöne fußballfreie Dinge unternehmen.

Bleu Blanc Rouge: Die Stadt im Zeichen Frankreichs

Savoir vivre: Die Franzosen wissen einfach, wie es geht und beim 18. Frankreichfest mit rund 140 Ausstellern können Sie dieses Flair am Rathaus Innenhof, Burgplatz und an der Rheinpromenade erleben. Flanieren und Genießen, Zuhören, Singen und Tanzen – das sind die fünf Lieblingsbeschäftigungen der Frankreichfest-Besucher. Und seien wir mal ehrlich? Was gibt es Schöneres, als bei einem guten Glas Wein in einen köstlichen Elsässer Cupcake zu beißen und französischen Chansons zu lauschen. Gestern Abend hat „La Grande Fête Française“ begonnen und wie gut, dass sie sich nun noch über das ganze Wochenende zieht.

Am Samstag startet um 10 Uhr die 17. Tour de Düsseldorf auf dem Burgplatz, von 13 bis 20.30 Uhr wird es im Innenhof am Rathaus musikalisch. Los geht es der Band Bagad Bro Foën. Am Sonntag läuten die sechs Musiker von Chazz ab 12 Uhr die „Grande Fête“ ein.

www.duesseldorfer-frankreich-fest.de/

Tag des offenen Ateliers bei Spektrum 76

Die Künstler von Spektrum 76 öffnen am Samstag ihre heiligen Hallen und lassen sich für einen Tag über die Schulter blicken. Von 14 bis 18 Uhr gibt es neben Kaffee und Kuchen auch eine Bildverlosung und viele Infos zu Kursen und Workshops. Spektrum 76, Werstener Dorfstraße 90.

Und vor und zurück: Tanze Salsa mit mir

Von Frankreich geht es direkt nach Lateinamerika. Die Tanzlehrer Anna Braun und Georges Bouazo schwingen ihre Hüften vor den Arcaden und wer Lust hat, kann mitmachen. Das „Salsa Open Air“startet am Samstag um 16 Uhr mit Schnupperkursen in Salsa, Bachata und Merengue. In einer Stunde können kostenlos Grundschritte und Körperhaltung erlernt werden. Also, schmeißen Sie sich in Schale und tanzen Sie mit.

www.duesseldorf-arcaden.de/news-detail/SalsaOpenAir

Eine Stunde Musik im Hofgarten

Am Sonntag gibt sich um 11 Uhr im Hofgarten die Stadt-und Feuerwehrkapelle Sendenhorst die Ehre. Das Ganze findet im Rahmen der kostenfreien Hofgartenkonzerte statt, die bis Mitte September immer sonntags stattfinden. Die Leidenschaft der Musiker aus Sendenhorst liegt vor allem auf traditioneller Blasmusik wie Märschen und Polkas.

Der Klassiker unter Düsseldorfs Trödelmärkten

Jäger und Sammler aufgepasst: Wer Second-Hand-Schnäppchen ergattern will, der ist beim Radschlägermarkt genau richtig. Er besticht durch einen gelungenen Mix aus antiken Schätzchen, 60er bis 80er-Klamotten, Möbel und schönen Dingen, die man eigentlich nicht braucht, aber dennoch haben will.

Los geht es um 11 Uhr. Viel Freude beim Wühlen und denken Sie an den frühen Vogel und den Wurm. Radschlägermarkt, Ulmenstr. (Großmarkt) 275.