Innerhalb von fünf Stunden musste die Feuerwehr fünf Brände in Flingern löschen.

Düsseldorf-Flingern. Gleich fünf Brandeinsätze im Bereich Flingern innerhalb von fünf Stunden. In einem Fall wurde eine Garage beschädigt. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein größerer Schaden verhindert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Um 0.31 Uhr meldete ein Passant einen brennenden Papiercontainer auf der Bruchstraße. Die Einsatzkräfte der Feuerwache Behrenstraße löschten den Brand zügig und kehrten nach rund 30 Minuten zu ihrer Wache zurück.



Um 1.17 Uhr ging die nächste Meldung bei der Feuerwehrleitstelle ein. Auf der Metro-Straße brannte Sperrmüll auf dem Gehweg. Die Profis von der Feuerwache Flingern löschten auch diesen Brand schnell, so dass nach rund 15 Minuten der Einsatz beendet werden konnte.



Als ein Rettungswagen der Feuerwehr auf dem Rückweg von einem Einsatz um 2.38 Uhr über die Bruchstraße fuhr, bemerkte die Besatzung einen brennenden Altpapierconatiner. Das Feuer konnte durch einen Löschtrupp schnell unter Kontrolle gebracht werden. Nach zehn Minuten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben.



Um 3.48 Uhr meldete die Polizei einen brennenden Müllcontainer auf der Schwabstraße in Flingern. Dort setzten die Einsatzkräfte aus Flingern ein Löschrohr ein um die Flammen zu ersticken. Nach rund 25 Minuten war der Einsatz dort beendet.



Nur knapp eine Stunde nach dem Einsatz auf der Schwabstraße rückten die Einsatzkräfte der Feuerwache vier zum fünften Brandeinsatz seit Mitternacht aus. Auf dem Rübezahlweg brannte eine Papiertonne, die direkt neben einer Garage stand. Die Flammen hatten sich vor dem Eintreffen schon weit entwickelt. Diese konnten schnell gelöscht werden.