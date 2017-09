Der deutsche Bildhauer, Grafiker und Pädagoge Bert Gerresheim ist ein Düsseldorfer durch und durch. Rund 30 Kunstwerke für den öffentlichen Raum hat Gerresheim in seiner Heimatstadt geschaffen. Eines der bekanntesten ist das Heinrich-Heine-Denkmal am Schwanenmarkt, das der Bildhauer 1981 zum 125. Todestag des Dichters schuf. Am Donnerstag, 21. September, lädt der Gerresheim-Biograf Michael Kerst zu einer besonderen Stadtführung ein. Im Rahmen einer Veranstaltung des Angermunder Kulturkreises begibt sich Kerst auf Spurensuche durch die Düsseldorfer Innenstadt. Dabei führt er die Teilnehmer zu den wichtigsten Beispielen aus dem Gerresheimschen uvre und liest vor Ort jeweils die korrespondierenden Passagen aus seiner Biografie „Bert Gerresheim - Ein Bildhauerleben“. Am Ende lernen die Teilnehmern auch noch einen weitgehen unbekannten Ort kennen, den der Künstler gestaltet hat und bei dieser Gelegenheit treffen sie auch auf den Künstler selbst. (Foto: Judith Michaelis) Stadtführung „Auf den Spuren von Bert Gerresheim“ am 21.September, um 15 Uhr. Kosten 4 Euro. Anmeldung bei Gisela Wiemer, Telefon 0203/741474