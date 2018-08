Das Traditionscafé hatte am Dienstag zum letzten Mal geöffnet. Eigentlich sollte erst am Sonntag Schluss sein. Auch Mitarbeiter wurden von dem Schritt davon überrascht.

Düsseldorf. Am Dienstag um 17 Uhr war Schluss. Überraschend hat das Café Otto Bittner am Carlsplatz bereits geschlossen. Eigentlich sollte das Café am Sonntag zum letzten Mal geöffnet sein.

Warum die lange Geschichte der Confiserie in Düsseldorf nun schon einige Tage früher endet, beantwortete die Bäckerei Büsch als Eigentümer am Dienstag nicht. Selbst Mitarbeiter zeigten sich überrascht.

Das Café von Otto Bittner am Düsseldorfer Carlsplatz. Archivfoto

Mit einem Plakat im Schaufenster verabschiedete sich das Team des Cafés von seinen Kunden. "Wir sagen Adieu und bedanken uns für die jahrelange Treue", heißt es da. "Wir waren gerne für Sie da! Wir wünschen unserem Nachfolger - Copenhagen Coffee Lab - alles Gute und viel Erfolg!"

Am Donnerstag hatte der Inhaber, die Bäckerei Büsch, bekannt gegeben, das Café am Düsseldorfer Carlsplatz zu schließen. Gründe für den Entschluss seien unter anderem die große Konkurrenz durch andere Kaffeeketten und fehlende Besucher vor allem in den Sommermonaten gewesen. Das Café am Carlsplatz gab es seit 1983. Die Geschichte von Otto Bittner in Düsseldorf geht bis in das Jahr 1905 zurück.

In die Räume am Carlsplatz zieht die Kaffeekette Copenhagen Coffee Lab, die bereits zwei Filialen in Düsseldorf unterhält. ale/jaw