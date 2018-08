Die 36-Jährige konnte sich sebst befreien. Das Täter entkam mit mehreren hundert Euro Beute.

Düsseldorf. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde eine 36 Jare alte Friseurin bereits am Montagabend Opfer eines Überfalls. Der Täter hatte ihren Salon an der Charlottenstraße nach Geschäftsschluss betreten und die Frau anschließend gefesselt. Der Räuber entkam mit mehreren hundert Euro Beute.

Am Montag gegen 22 Uhr war das Geschäft eigentlich schon geschlossen. Doch die 36-Jährige ließ den jungen Mann, der eine sehr gepflegte Erscheinung hatte, noch herein, weil sie dachte, dass es sich einen potenziellen Kunden handelt. Nach einem kurzen Gespräch zerrte der Unbekannte die Friseurin in den hinteren Bereich des Ladenlokals, fesselte und knebelte sie.

Danach forderte er Geld und nahm mehrere hundert Euro aus der Kasse. Es dauerte einige Zeit, bis das Opfer sich von den Fesseln befreien und die Polizei rufen konnte. Der Räuber ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Die Haare sind an den Seiten kurz und oben lockig. Er trug bei dem Überfall einen roten Pulli. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0211/ 8700 entgegen.