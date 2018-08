Eine Fahrradfahrerin hat eine Fußgängerin angefahren, als diese die Friedrichstraße überqueren wollte. Die Passantin wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Düsseldorf. Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Donnerstagvormittag an der Friedrichstraße verletzt. Nach Angaben der Polizei war eine 45 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad gegen 9.30 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Graf-Adolf-Straße unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt ging eine 36-Jährige an der Kreuzung Friedrichstraße/Fürstenwall über die dortige Fußgängerquerung in Richtung Elisabethstraße. Dabei wurde sie von der Radfahrerin erfasst.

Die 36-Jährige stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wird. Laut Angaben der 36-Jährigen hatte die Fußgängerampel zum Zeitpunkt des Unfalls Grün gezeigt. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen.red