Tanztrainerin prägte eine Ära im Boston Club.

Nach 32 Jahren gibt Friederike Betz ihr Amt als Trainerin und Choreographin der „Boston Dance Company“ ab. Wegen den immer umfangreicher werdenden Aufgaben in ihrem Lehrberuf, fehlt ihr die Zeit, die Trainertätigkeit bei den Tänzern von der Vennhauser Allee so zu erfüllen, wie es bei den Anforderungen in der Bundesliga erforderlich ist.

Neue Trainerin der „Boston Dance Company“ (2. Bundesliga) ist ab sofort Yun Ju Chen. Yun Ju kommt ursprünglich aus Taiwan und wohnt in Düsseldorf. Ihre umfangreiche Ausbildung hat Yun Ju u.a. an der Folkwang-Universität der Künste in Essen und der „American Dance Festival Summer School“ gemacht. Seit 2012 ist sie sowohl als Tänzerin, Choreographin und Tanzpädagogin sehr erfolgreich und gern gesehen.

Betz wurde seit 1987 fünf Mal Deutsche Meisterin

Friederike Betz gehört zu den wenigen, die von Anfang an seit der Gründung der Sparte Jazz und Modern Dance, in NRW 1987, dabei ist – sei es als Tänzerin, Choreographin oder Trainerin. Sie wurde vier Mal Deutsche Meisterin, hinzu kommen drei Vizemeistertitel und fünf dritte Plätze. Friederike Betz bleibt dem Boston Club aber weiterhin erhalten für übergeordnete Tätigkeiten im Verband, als Begleitung der Company im Hintergrund und als Wertungsrichterin.

Wer selbst mal Interesse hat, bei der Dance Company mitzutanzen, kann die zu ihren Trainingszeiten im Vereinsheim an der Vennhauser Allee antreffen. Das Training findet montags von 19.30 bis 21.30 Uhr, mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr und freitags von 18 bis 20 Uhr statt.