Ein 29-Jähriger steht wegen versuchter Körperverletzung vor Gericht. Er soll vor seiner Ex-Freundin seine Krankheit nicht erwähnt haben.

Düsseldorf. Seit seinem 19. Lebensjahr ist der Angeklagte mit dem HIV-Virus infiziert. Obwohl er das wusste, soll der 29-Jährige mit zwei Freundinnen ungeschützten Sex gehabt haben. Eine angehende Krankenschwester hat Strafanzeige gestellt. Darum muss sich ihr Ex-Freund seit Donnerstag wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht verantworten.

Dabei hätte die 31-Jährige wissen müssen, dass der Mann sich nicht gerade wie ein Gentleman benimmt. Als das Paar im Februar vor zwei Jahren zusammen kam, trennte sich der 29-Jährige von seiner Ehefrau, die auch die gemeinsame Wohnung verlassen musste. Stattdessen zog die Auszubildende ein: „Er hat die Krankheit nicht erwähnt. Über so etwas habe ich auch gar nicht nachgedacht.“

Erst im Oktober erfuhr die Frau von der Infektion

Erst im Oktober erfuhr die Frau in einem Telefongespräch mit der Mutter des Angeklagten, dass ihr Freund schwer krank sei. Zu dem Zeitpunkt hatte der Angeklagte offenbar nur noch unregelmäßig die Medikamente genommen, die eine Übertragung des Virus verhindern. Allerdings blieb das Paar zunächst noch zusammen: Bis zum Ersten Weihnachtstag, als der 29-Jährige plötzlich verschwand, weil er seine aktuelle Lebensgefährtin kennen gelernt hatte. Erst danach erstattete die Frau, die selbst nicht infiziert ist, Strafanzeige.

Der Angeklagte behauptete, er habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt. Seine Ex-Freundin habe ihn sogar zu einem Behandlungstermin in der Uni-Klinik begleitet. Das bestreitet die 31-Jährige. Darum soll am 22. Juni der Arzt als Zeuge in dem Prozess aussagen.