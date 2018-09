Die Freiwillige Feuerwehr Kaiserswerth feiert Geburtstag. Auch bei großen Einsätzen war die Gruppe dabei. Wer mitmacht, muss eine Portion Leidenschaft mitbringen.

Düsseldorf. Wer Feuerwehrmann werden will, muss nicht nur körperlich fit sein, sondern auch eine Portion Leidenschaft mitbringen. Das gilt keineswegs nur für alle, die das hauptberuflich machen, sondern auch für die Freiwilligen. So sind die Hallen an der Friedrich-von-Spee-Straße in Kaiserswerth zum großen Teil in Eigenleistung hochgezogen worden. Darin steht das Prunkstück der Truppe, der Mercedes HLF 20/16, die Abkürzung für Hilfeleistungs-Löschfahrzeug. Der wird am 22. September blank geputzt, denn dann geht es zur Kalkumer Schlossallee. Zu einem besonderen Einsatz: Die Freiwillige Feuerwehr wird 125 Jahre alt und das soll mit den Bürgern im Norden gefeiert werden.

Vor zwei Jahren hat Herbert Goldbrunner den Posten des Löschgruppenführers übernommen. Zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Minkenberg freut er sich darüber, dass die Gruppe keine Nachwuchssorgen hat. 34 aktive Mitglieder hat die Freiwillige Feuerwehr Kaiserswerth, darunter sind auch sieben, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Aber die Feuerwehr-Profis sind in ihrer Freizeit weiter dabei, wenn es zu Einsätzen geht. Hinzu kommen 15 junge Leute bei der Jugendfeuerwehr. „Viele sind da reingewachsen“, weiß Goldbrunner, denn in den ländlichen Stadtteilen sind oft mehrere Generationen gemeinsam bei der Feuerwehr aktiv.

Hochwassereinsätze sind für die Freiwillige Feuerwehr in Kaiserswerth Routine. So schlimm wie im Jahr 1920 ist es allerdings glücklicherweise schon lange nicht mehr gewesen. Diese Postkarte gehört zu den wenigen Dokumenten über große Einsätze in der Vergangenheit.

Trotzdem freut ich die Löschgruppe über weitere Mitglieder – vor allem, wenn sie in der Nähe der Wache arbeiten. Im Ernstfall soll der erste Löschwagen fünf Minuten nach dem Alarm auf dem Weg sein. Das funktioniert nur, wenn die Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit von ihrem Arbeitsplatz vor Ort sind. Minkenberg: „Jemand, der an der Königsallee arbeitet, hat keine Chance, so schnell auf dem Wagen zu sein.“

Was beim Einsatz gefordert wird, weiß vorher niemand. Es ist aber keineswegs so, dass die Freiwillige Feuerwehr nur bei Wald- und Wiesen–Bränden zum Einsatz kommt. Oft müssen sie gemeinsam mit den Profis ran. Goldbrunner: „Wir waren 1996 beim Flughafen-Brand im Einsatz, haben das Gebäude abgesucht und auch Leichen gefunden. Das ging schon an die Substanz.“ Damals kam danach das Open-Team der Feuerwehr mit Psychologen und Seelsorgern nach Kaiserswerth, um den Einsatz aufzuarbeiten.

1988 stand der Dachstuhl des Sterne-Restaurants „Im Schiffchen“ in Flammen. Die Löschgruppe rettete, was noch zu retten war.

Trotzdem bleiben solche schrecklichen Erlebnisse zum Glück die Ausnahme. Was die Freiwilligen praktisch jedes Jahr wieder beschäftigt, ist das Hochwasser. „Mal mehr, mal weniger“, sagt Minkenberg. Neben der alten Rheinfähre stehen mehrere Häuser, die dann vom Wasser eingeschlossen sind und nur noch mit Booten erreicht werden können. Goldbrunner: „Eine ältere Dame haben wir jahrelang regelmäßig mit Essen versorgt.“ Zeitweise hat dort auch Ex-Nationalkicker Christian Ziege gewohnt. Den hätten die Freiwilligen aus Kaiserswerth gern mal gerettet, es kam aber nie dazu.