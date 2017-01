Düsseldorf Freispruch im Kantholz-Fall

Düsseldorf. Der wegen Todschlags an Massimo L. angeklagte 20-Jährige wurde am Montagmorgen freigesprochen. Im Oktober vor drei Jahren hatte er den 44 Jahre alten Massimo L. in Unterrath so schwer mit einem Kantholz am Kopf verletzt, dass der Mann wenige Tage später im Krankenhaus starb.

Dem Angeklagten sei kein Vorsatz nachzuweisen. Laut Richter war es ein unglücklicher Zufall, dass Massimo L. mit dem Kantholz am Kopf getroffen wurde.



Ein auführlicher Bericht folgt