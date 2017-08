Düsseldorf-Oberbilk. Am Mittwochnachmittag beobachtete eine 68-jährige Frau, wie eine 56 Jahre alte Frau aus der Auslage eines Geschäfts an der Kölner Straße in Oberbilk einen Kochtopf entnahm, diesen in ihrem Rollwagen verstaute und sich im Anschluss entfernen wollte, ohne zu bezahlen. Nach Angaben der Polizei stieß die Tatverdächtige die 68 Jahre alte Frau von sich, als diese die Kriminelle an der Flucht hindern wollte. Die Seniorin fiel zu Boden und blieb dort regungslos liegen.

Ein Polizeibeamter in zivil, der sich zufällig in der Nähe aufhielt, packte die Täterin und hielt sie fest, bis die Polizeibeamten der Wache Stadtmitte die Ladendiebin festnahmen und zur Wache brachten. Die schwer verletzte 68-jährige Frau musste durch einen Notarzt vor Ort behandelt und im Anschluss in ein Krankenhaus transportiert werden. Den Rollwagen, den die Tatverdächtige mitführte, hatte diese kurz zuvor in einem Supermarkt entwendet. Der Wagen konnte dem Geschädigten, der vor Ort erschien, ausgehändigt werden. red