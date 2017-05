Düsseldorf. Von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden ist am Montagmorgen eine 30-jährige Düsseldorferin in Flingern.

Laut Polizeibericht war die 30-Jährige kurz vor 7 Uhr mit ihrem Pkw auf der Flurstraße in Richtung Lichtstraße unterwegs gewesen. Kurz hinter der Degerstraße hielt sie an. Da sich auf der Fahrbahn Mülltonnen befanden, stand sie mit ihrem Wagen weit vom Bordstein entfernt. Als sie aus ihrem Auto ausstieg, übersah sie eine Straßenbahn der Linie 709 (Richtung Staufenplatz). Der 26-jährige Fahrer befuhr mit seiner Straßenbahn die Flurstraße in gleicher Richtung wie die Autofahrerin. Die Frau wurde von der Bahn erfasst und zu Boden geschleudert. Sie wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wo sie stationär behandelt wird.