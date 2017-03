Trotz einer Notbremsung gelang es dem Rheinbahnfahrer nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern.

Düsseldorf. Bei ihrem Versuch, die Dorotheenstraße zu überqueren, übersah am Montagmorgen eine Fußgängerin die Straßenbahn und wurde von ihr erfasst. Die 49-jährige Frau erlitt schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen.



Den ersten Ermittlungen zufolge überquerte die 49-jährige Düsseldorferin gegen 8:40 Uhr zu Fuß die Dorotheenstraße, ohne dabei auf die Straßenbahn zu achten. Trotz einer Notbremsung gelang es dem Rheinbahnfahrer nicht mehr einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Frau wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt laut Angaben des behandelnden Notarztes schwere, aber keine lebensbedrohliche Verletzungen, die stationär in einer Klinik behandelt werden. In der Bahn stürzte eine 53-Jährige, die an der Haltestelle aussteigen wollte und deshalb ihren Sitzplatz bereits verlassen hatte. Sie wurde leicht verletzt.