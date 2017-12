Düsseldorf-Eller. Am Donnerstagnachmittag haben drei Unbekannte in Eller eine Frau ausgeraubt. Sie schlugen die 52 Jahre alte Frau und entwendeten ihre Handtasche. Im Anschluss flüchteten die drei in Richtung Gumbertstraße.

Nach Angaben der Polizei verließ die 52-Jährige am Bahnhof Eller-Mitte eine S-Bahn und ging in Richtung des Abgangs zur Straße Am Krahnap, als ihr drei männliche Personen auffielen. Nachdem die Frau die Gruppe passiert hatte und kurz vor dem Abgang war, näherten sich ihr die Männer, schlugen unvermittelt auf sie ein und entrissen ihr die Handtasche. Mit der Beute flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung des Abgangs zur Gumbertstraße. Der Raub erreignete sich um 16:45 Uhr.

Die drei Unbekannten sind männlich, circa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Sie haben eine dunkle Hautfarbe. Bei der Tatausführung waren sie dunkel gekleidet, unter anderem mit Winterjacken, deren Kapuzen sie aufgesetzt hatten. Ein Tatverdächtiger trug einen Schal vor dem Gesicht. Sie sollen laut Angaben der Geschädigten arabisch gesprochen haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0211-8700 entgegen. red