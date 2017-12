Düsseldorf. Am Montagmittag ist eine Frau auf der Grafenberger Allee mit einer Straßenbahn kollidiert. Nach Angaben der Polizei kam es um 12:53 Uhr zu dem schweren Verkehrsunfall. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der genaue Tathergang konnte von der Polizei noch nicht rekonstruiert werden. red