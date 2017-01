Düsseldorf Frau an Haltestelle "Friedrichstadt" ausgeraubt

Düsseldorf. Ein unbekannter Täter raubte am Samstagabend einer Düsseldorferin an der Oberbilker Allee/Hüttenstraße die Geldbörse. Dabei erlitt die Frau leichte Verletzungen.

Nach Angaben der 49-jährigen Düsseldorferin war sie am Samstagabend mit der Bahn vom Hauptbahnhof in Richtung Oberbilk gefahren. An der Haltestelle "Friedrichstadt" hatte sie diese verlassen und war in Richtung Ausgang "Oberbilker Allee" gegangen. Plötzlich stieß ihr jemand so heftig in den Rücken, dass sie zu Boden stürzte. Ein Unbekannter beugte sich über sie und nahm aus der Jackentasche die Geldbörse.

Mit seiner Beute flüchtete der Mann in Richtung Hüttenstraße. Bei dem Diebstahl wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Der Täter ist circa 1,70 Meter groß und war zur Tatzeit mit einer dunklen Jacke bekleidet, deren Kapuze er über den Kopf gezogen hatte.

Hinweise nimmt die Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211-8700 entgegen.