Seniorin wurde in der sich schließenden Tür eingeklemmt, sie stürzte zu Boden. Unklar ist, wie das geschehen konnte.

Düsseldorf. Bei einem Unfall an der Straßenbahnhaltestelle "Eller-Mitte" wurde am Donnerstagnachmittag eine 78-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge hatte die Seniorin versucht, an der Haltestelle "Eller-Mitte" in die Straßenbahn der Linie 705 in Richtung Norden einzusteigen. Noch unklar ist, wie sie dabei in der sich schließenden Tür eingeklemmt werden konnte und dadurch zu Boden gerissen wurde.

Ein 57-jähriger Zeuge half der Frau auf und verständigte einen Rettungswagen. Die 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.