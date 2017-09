Benrath. Die Bezirksvertretung 9 (Wersten, Holthausen, Reisholz, Benrath, Urdenbach, Hassels, Itter, Himmelgeist) bietet zu Beginn ihrer Sitzung am Freitag, 13. Oktober, wieder eine Fragestunde für Einwohner an. Beginn: 16 Uhr im Sitzungssaal des Benrather Rathauses, Benrodestraße 46. Fragen zum Stadtbezirk 9, die von der Verwaltung beantwortet werden sollen, können noch bis zum 27. September eingereicht werden. Die Fragen können per Brief an die Bezirksverwaltungsstelle 9, Benrodestraße 46, 40597 Düsseldorf, gerichtet werden oder per E-Mail an: bezirksverwaltungsstelle.09@duesseldorf.de.

Hassels. Unter dem Motto „Gemeinsam unterwegs sein“ unternehmen Senioren in Hassels regelmäßig kleine Ausflüge. Begleitet werden die Teilnehmer von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin. Termine: 20. September, 14 Uhr Besuch der Romanischen Kirche St. Margareta in Gerresheim (Kosten: Busticket); 26. September um 14 Uhr, Fahrt nach Hilden und anschließendes Shopping. Anmeldungen: Tel. 746 711.