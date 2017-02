Düsseldorf. Am frühen Sonntagabend ist ein Frachtschiff auf dem Rhein in Höhe des Hafen Reisholz leckgeschlagen. Wasser war in die zwei Laderäume des mit rund 1700 Tonnen Kies beladenen Frachters eingedrungen. Der Einsatz ist seit dem frühen Montagmorgen beendet, ein Sinken des Frachters droht nicht, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr sicherte in Zusammenarbeit mit den Löschbooten der Feuerwehr Neuss und Chempark Dormagen die Einsatzstelle und installierte mehrere Pumpen auf dem Havaristen um dem eindringen Wassermassen Herr zu werden. Im Bereich der Ausgleichstanks wurden durch die Spezialisten der Tauchereinheit weitere Pumpen eingesetzt. Im Durchschnitt wurden bis zu 5000 Liter Wasser pro Minute gefördert und somit weitere Schäden für den Frachter abgewendet. Die genaue Leckage konnte bisher nicht lokalisiert werden.

Die Gefahrenabwehrmaßnahmen der Feuerwehr waren nach rund zweieinhalb Stunden eigentlich beendet, jedoch gestaltete sich die Suche durch die Vertreter der Hafenbehörde, dem Wasserschifffahrtsamt sowie dem Havarie Kommissar nach einer ausführenden Fachfirma für die weiteren Pumparbeiten am Havaristen äußerst schwierig. Erst nach mehr als fünf Stunden konnte der Großteil der Einsatzkräfte der Feuerwehr ihre Feuerwachen wieder anfahren. Das Feuerlöschboot der Feuerwehr Düsseldorf hingegen wird weiterhin bis zum nächsten Morgen die Pumparbeiten am Havaristen ausführen.

Die Ursache der Havarie ist derzeit noch unklar und wird von Fachleuten im Nachgang analysiert. Red