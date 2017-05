Die beiden kleinen Wörter sind im Deutschen und Japanischen gleichbedeutend – ein guter Titel für seine Fotos, findet Philipp Rathmer.

Düsseldorf. Philipp Rathmer ist international gefragter Fotograf. Er porträtiert Prominente wie Jogi Löw und Christoph Waltz, inszeniert Mode und Menschen und fängt mit seiner Kamera weltweit sehenswerte Augenblicke ein. In Japan hat der gebürtige Düsseldorfer Motive entdeckt, die für ihn auf faszinierende Weise Moderne und Tradition vereinen. Beim Asphalt-Festival präsentiert er erstmals rund 40 seiner Japan-Aufnahmen.

Herr Rathmer, Sie stammen aus Düsseldorf, leben in Hamburg und arbeiten weltweit als Fotograf. Sind Sie noch öfter in Düsseldorf?

Philipp Rathmer: Meine Eltern wohnen in Düsseldorf, einer meiner Brüder auch und meine Frau stammt aus der Stadt. Daher sind wir schon ab und an da. Beim Japantag aber noch nie.

Wenn Sie Japan in Düsseldorf fotografieren sollten, welche Motive würden Sie suchen?

Rathmer: Ich komme aus Meerbusch und am Niederkasseler Kirchweg ist die japanische Schule mit dem schönen Tempel und Garten. Da würde ich beginnen. Ich würde über die Immermannstraße gehen und in die vielen kleinen Läden, die so typische Sachen machen wie Ramen zum Beispiel.

Fotoschau

Festival

Tickets Der 1968 in Düsseldorf geborene Philipp Rathmer hat nach dem Abitur eine Ausbildung beim Düsseldorfer Fotografen Manfred Vogelsanger absolviert. Nach mehreren Jahren als Assistent in New York lebt Rathmer in Hamburg und arbeitet weltweit. Die Ausstellung „Ach so – Fotografien zwischen Gestern und Morgen“ von Philipp Rathmer wird am 14. Juli um 19 Uhr im Weltkunstzimmer an der Ronsdorfer Straße 77a eröffnet und ist bis 23. Juli täglich ab 17.30 Uhr während des Festivalbetriebs zu sehen. Der Vorverkauf für das Festival läuft bereits. Vom 14. bis 23. Juli gibt es im Festivalzentrum an der Ronsdorfer Straße und an weiteren Orten in der Stadt rund 40 Veranstaltungen aus den Bereichen Tanz, Theater, Musik und Bildender Kunst. asphalt-festival.de

Das Feuerwerk ist der Höhepunkt des Festivals, das viele fotografisch festhalten wollen. Haben Sie einen Tipp?

Rathmer: Durch die digitale Fotografie kann man ja mit den ISO-Zahlen so dermaßen hochgehen, dass es relativ einfach ist. Auf Film war das wesentlich schwieriger.

Was würden Sie fotografieren?

Rathmer: In Japan habe ich noch nie ein Feuerwerk gesehen. Was mich aber fasziniert, ist die Liebe zum Detail. Das kann man am besten beim Kirschblütenfest miterleben. Da fotografieren die Japaner wie die Verrückten Kirschblüten in allen Varianten. Wahrscheinlich gehen sie genau so akribisch an ein Feuerwerk. Ich selbst fotografiere sehr gerne Leute, die Sehenswürdigkeiten fotografieren.

Wie sind Sie zur Fotografie gekommen?

Rathmer: Ich habe nach dem Abitur eine Lehre gemacht bei Manfred Vogelsänger, einem Fotografen, der in Düsseldorf ansässig ist. Als 16-Jähriger war ich bei ihm Schulpraktikant und dachte: Das ist cool, ich werde Fotograf.