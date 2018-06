Fotograf und Blogger Patrick Jelen will mit Hilfe von Spenden einen Bild-Band zur Düsseldorfer Fan-Kultur publizieren. Noch fehlt Geld.

Sie wollen mit Ihrem Fotobuch-Projekt die „Subkultur des Fußballs“ abbilden. Was genau meinen Sie damit?

Patrick Jelen: Vermutlich ist der großen Masse nicht einmal die klassische Vereinskultur bekannt. Alles im Fußball beginnt mit dem Ehrenamt. Der Vater, der die Kids zwei Mal in der Woche trainiert. Das ist der Ursprung der Vereinskultur. Diese Kultur hat sich in den letzten 15-20 Jahren in Deutschland insoweit weiterentwickelt, dass die Fans viel aktiver den Verein unterstützen, und auf eine besondere Weise. In Ihrer Freizeit werden über Tage und Wochen aufwendig Choreografien kreiert. Fahnen, Transparente, T-Shirt, Aufkleber, Musik, Filme, Videos oder auch Bücher entstehen aus diesen Gruppierungen heraus. Aus meiner Sicht ist das ein enormer kreativer Prozess einer kleinen Gruppierung, den ich versuche in meinen Bildern einzufangen.

Ihre Fotos zeigen ja immer Details. Im Stadion nur die Hände, die Fahnen in die Höhe recken oder gekühlte Bierdosen von oben. Sind das die übersehenen Details der Fankultur?

Auf Reisen zu Ausswärtsspielen kommen Fußball-Fans auch an romantischen Orten vorbei, wie hier an einer Felderlandschaft. Foto: Jelen

Jelen: Ja, genauso sehe ich das. Eine Auswärtsfahrt dauert nie 90 Minuten. Zum Teil hat der Fan Strecken von bis zu 1200 km pro Spiel zu bewältigen. Auf dieser Reise gibt es rechts und links einiges zu sehen und zu erleben. Ein gutes Beispiel ist das letzte Spiel gegen Nürnberg, wo die Fanszene einen Sonderzug organisiert hatte. Die Strecke führte auf der linken Rheinseite an deutscher Geschichte vorbei. Das hat was von Romantik. Auch das gehört mit zu den Auswärtsfahrten. Man kommt an Orte, die man sonst nie besuchen würde. Wer fährt freiwillig nach Aalen, Fürth oder Ingolstadt? Kein Mensch!

Die Fotos präsentieren auch Fans im Gedränge mit Polizisten oder Fans, die im Stadion bengalische Feuer gezündet haben. Welche Rolle spielen Aggressionen und Gewalt bei den Fans?