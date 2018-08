Fortuna-Kapitän Oliver Fink und Innenverteidiger Robin Bormuth kommen am Montag zur Vorführung ins Open-Air-Kino am Rhein.

Düsseldorf. Das Alltours-Kino zeigt am Montag, 13. August, in der Joker-Night die Reise von Fortuna Düsseldorf zurück in die Erste Bundesliga. Dabei sind zwei der Aufstiegshelden am Filmabend nicht nur in „Aufstieg 2018 ... und plötzlich Meister“ auf der Leinwand zu sehen. Fortunas Kapitän Oliver Fink und Innenverteidiger Robin Bormuth sind im Kino zu Gast und sprechen im Vorfeld der Ausstrahlung mit Moderator André Scheidt über den Film, die vergangene Saison und die aktuelle Vorbereitung auf die Bundesliga.

Im Film kommen Meistertrainer Friedhelm Funkel, die Fortuna-Urgesteine Axel Bellinghausen und Oliver Fink, der Schütze des Aufstiegstores Rouwen Hennings und viele andere zu Wort. Gezeigt werden alle Tore der Saison. Ab 19 Uhr beginnen Einlass und Bewirtung im Open Air Kino. Der Film startet um ab 21.25 Uhr.

Einen Trailer gibt es hier.