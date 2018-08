Am Schadowplatz überträgt Amazon das Spiel über eine Alexa-Box.

Public Viewing war gestern - jetzt kommt Public Listening! Sagt jedenfalls Amazon. Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison trifft Fortuna Düsseldorf bei ihrer Rückkehr in die erste Liga auf den FC Augsburg. Für die Auftakt-Partie können Fußballfans ihr Team diesmal nicht nur im Stadion anfeuern, sondern auch kostenlos beim ersten Public Listening-Event in Düsseldorf, dem Amazon-Fanstrand am Schadowplatz.

Amazon Music, das Audio-Streaming-Angebot, lädt am Samstag, 25. August ab 14.30 Uhr zum Fanstrand am Schadowplatz. In hoffentlich sommerlicher Atmosphäre wird das Spiel über eine ca. drei Meter große Alexa-Echo übertragen. Schauspieler und Social Media-Blogger Steffen Donsbach führt durch den Fußball-Nachmittag, bei dem Fans mithören, mitfiebern und mitfeiern können. Tom Hilgers ist der Kommentator des Spiels.

Beim Public Listening am Samstag gibt es zudem Freigetränke sowie Verlosungen von Amazon Echo Dot-Geräten.