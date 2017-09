Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga empfing am Mittwochabend den SSV Jahn Regensburg. Zur Pause steht es vor gerade einmal rund 20 000 Zuschauern in der spärlich besuchten Arena 0:0.

Düsselorf. Laut Friedhelm Funkel war das Spiel in Fürth schnell abgehakt. „Wir haben die Fehler analysiert und klar angesprochen“, sagte der 63-Jährige am Dienstag über die erste Saisonniederlage. Das Gute an „englischen Wochen“ ist bekanntlich ohnehin, dass Clubs nicht eine ganze Woche warten müssen, um nach etwaigen Niederlagen vieles – oder alles – besser machen zu können. Das galt auch für Fortuna Düsseldorf. Der Tabellendritte der 2. Fußball-Bundesliga empfing am Mittwochabend den SSV Jahn Regensburg. Zur Pause steht es vor gerade einmal rund 20 000 Zuschauern in der spärlich besuchten Arena 0:0.

Fünf Veränderungen nahm Fortunas Cheftrainer gegenüber dem 1:3 vom Sonntag vor. „In der ,englischen Woche‘ benötigen wir in jedem Fall frische Kräfte“, hatte Funkel erklärt. Schließlich steht mit dem Auswärtsspiel auf St. Pauli am Samstag bereits die dritte Partie in sieben Tagen auf dem Plan. Florian Neuhaus, dessen Arbeitstag am Ronhof nach 45 Minuten beendet gewesen war, machte nach der kurzen Verschnaufpause offenbar einen ausreichend frischen Eindruck, um gegen den Aufsteiger aus Regensburg wieder von Beginn an auflaufen zu können. Dafür nahmen Rouwen Hennings, Jean Zimmer, Adam Bodzek, Lukas Schmitz und André Hoffmann auf der Bank Platz. Emir Kujovic, Julian Schauerte, Oliver Fink, Havard Nielsen und Robin Bormuth rückten in die Startformation.

Die Fortuna hatte das Geschehen gegen den SSV von Beginn an unter Kontrolle. Marcel Sobottka (2.) verpasste am Ende des ersten gefährlichen Angriffs die frühe Führung. Regensburg hingegen wartete auf Konter, erhielt aber selten die Gelegenheit dazu. Funkels umgebaute Elf ließ Ball und Gegner laufen. Nur im gegnerischen Strafraum fehlte die Genauigkeit, so wie bei der sehenswerten Einzelaktion von Benito Raman nach 20 Minuten als Abnehmer Fink im Fünfmeterraum einen Tick zu spät kam.

Nach einer halben Stunde kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Dies lag vor allem daran, dass die Fortuna einen Gang zurückschaltete und die Defensive der Regensburger nicht mehr so viel beschäftigte.