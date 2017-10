Borussia Mönchengladbach gewinnt das Derby in der zweiten DFB-Pokalrunde bei Fortuna Düsseldorf mit 1:0 (0:0). Das Spiel wird dem vorangegangen Hype nicht gerecht.

Düsseldorf. Es war der 20. August, als Komikerin Carolin Kebekus in ihrer Funktion als Losfee im Rahmen der ARD-Sportschau nacheinander die beiden Kugeln zog. Fortuna Düsseldorf gegen Borussia Mönchengladbach. Westderby, rot-weiß gegen schwarz-weiß-grün. Für den Zweitligisten ein Traumlos in der zweiten Hauptrunde um den DFB-Vereinspokal. Für die Elf vom Niederrhein eine unangenehme Aufgabe, versteckten sich in den übrigen 31 Kugeln bei der Auslosung doch vermeintlich leichtere Gegner für den Bundesligisten.

In den folgenden neun Wochen gab es vor allem in Nordrhein-Westfalens Landeshauptstadt kaum ein anderes Fußball-Thema. Und das, obwohl die Fortuna seit Wochen die Tabelle der 2. Bundesliga anführt. Von einem „Feiertag für Verein, Fans und Stadt“, sprach Robert Schäfer, der Düsseldorfer Vorstandsvorsitzende, im Vorfeld und mit Blick auf das Pokalduell. Dass das Spiel dem Hype der zurückliegenden zwei Monate letztlich nicht vollauf gerecht werden konnte, kam indes nicht überraschend. Fehler vermeiden statt viel riskieren lautete die Devise. Am Ende setzte sich der Favorit vor 52 500 Zuschauern in der ausverkauften Arena mit 1:0 (0:0) durch und zog damit ins Achtelfinale ein.

Viel Respekt in der Anfangsphase, Torchancen Mangelware

Die erste Viertelstunde des insgesamt vierten direkten Pokalduells der langjährigen Bundesliga-Rivalen war von gegenseitigem Respekt geprägt. Nach dem jüngsten 1:5-Heimdebakel gegen Bayer Leverkusen war die Borussia zunächst darauf bedacht, Spielkontrolle und Sicherheit in den eigenen Ballaktionen zu bekommen. Das Team von Trainer Dieter Hecking hatte nach 17 Minuten die erste nennenswerte Gelegenheit. Nationalspieler Lars Stindl kam im Düsseldorfer Strafraum frei zum Abschluss, doch Innenverteidiger Robin Bormuth, der den im Pokal gesperrten Kaan Ayhan ersetzte, warf sich in letzter Sekunde dazwischen.

Gladbachs Mickael Cuisance (M) und Düsseldorfs Benito Raman (l) und Marcel Sobottka (r) kämpfen um den Ball.

Diese Szene war so etwas wie der Wachmacher für beide Seiten. Mönchengladbach wurde stärker, die Fortuna, zuletzt fünf Mal in der Liga als Sieger vom Platz gegangen, setzte nun endlich auf das von Trainer Friedhelm Funkel propagierte Umschaltspiel sowie damit verbundene schnelle Konter. Den Gefährlichsten leitete Fortunas Borussia-Leihgabe Florian Neuhaus ein. Nach Balleroberung schickte der 20-Jährige Außenspieler Jean Zimmer mit einem Steilpass auf die Reise. Oscar Wendt stoppte den Düsseldorfer in letzter Sekunde im Strafraum. Eine zumindest diskutable Situation, die Schiedsrichter Manuel Gräfe aber nicht mit Elfmeter ahndete.