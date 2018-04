Der Optimismus bei den Fortuna-Fans ist grenzenlos, dass es am Wochenende endlich mit dem lange ersehnten Aufstieg in die erste Liga klappt, auch bei Anna Theresa Terhorst. Seit dem Sieg gegen Ingolstadt gibt es bei der Firma Druckbar an der Ackerstraße 191 von Patrick van den Heuvel (r.) das Aufstiegs-T-Shirt für 19,95 Euro zu kaufen. „In Absprache mit dem Verein haben wir es erst jetzt auf den Markt gebracht.“ 300 Stück sind bisher schon über die Ladentheke gegangen. Es gibt sie in den Größen S bis XXXL. „Es gibt aber Anfragen von Fortuna-Fans aus allen Teilen der Republik und sogar aus dem Ausland.“ Das Vorgängermodell von 2012 hat der 37-Jährige auch schon einige Tage vor dem Aufstieg gegen Hertha BSC Berlin rausgebracht und es hat sich viele tausend Mal verkauft. Es wird sogar heutzutage noch auf Bestellung ausgeliefert.

