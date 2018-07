Wir haben am Rande eines Testspiels mit den Anhängern gesprochen, wie sie zu Merkur Spielarena stehen.

Das Düsseldorfer Stadion wird ab dem 3. August Merkur Spielarena heißen. Die Fans der Fortuna begleiten diese Veränderung zur neuen Saison offenbar skeptisch. Die meisten Zuschauer, die wir beim Testspiel des Fußball-Bundesligisten in Meerbusch befragt haben, äußerten sich kritisch zum neuen Namen. Der Aufsichtsrat der Arena hatte am Freitag der Änderung zugestimmt. Dafür erhält die Stadt bis zu 3,75 Millionen Euro pro Jahr, von denen rund eine halbe Million Euro weiteren Düsseldorfer Profiklubs und Spitzensportlern zugutekommt. Die Aussagen der Fans:

Ulrike Schindler (Meerbusch): „Der Name hört sich erst einmal harmlos an. Aber bei längerem Nachdenken finde ich, dass das ein schlechtes Zeichen für alle Kinder und jugendlichen Fans ist.“

Tobias Krause, Düsseldorf: „Wenn man bedenkt, dass überall in der Stadt Spiellokale geschlossen werden, ist die Namensgebung nicht unbedingt nachvollziehbar.“

Hartmut Mohren (Meerbusch): „Mir gefällt der Name nicht, da hätte Fortuna mehr Einfluss auf die Entscheidung nehmen müssen.“

Alexander Kinner, Neuss: „Ich finde, das Ganze ist schon eine Unverschämtheit. Damit hat sich die Stadt richtig verzockt.“

Wilhelm Pullen, Neuss: „Mir ist das eigentlich völlig egal. Aber es ist schon erstaunlich, mit welchen Entscheidungen Geld verdient wird.“

Peter Bregger, Düsseldorf: „Der Name ist jetzt nicht die Super-Lösung. Aber so schlimm ist es nun auch wieder nicht, wenn man an Tribünen-Namen denkt, die nach einer Biermarke benannt sind. An Pattex kann man auch schnüffeln. Zudem gibt es ja auch noch richtig viel Geld für die Vereine der Stadt.“

Thomas Schmidt, Wuppertal: „Schon klar, Fortuna ist nur Mieter. Aber was macht die Stadt da? Ein Glücksspielanbieter. Naja, vielleicht bin ich auch nur zu moralapostolisch.“